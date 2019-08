Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Montabaur (ots)

Am Samstag, 17.08.2019, zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr, wurde ein Pkw Porsche Macan durch ein bislang unbekanntes Kfz. im Bereich der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß geparkt auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hospitalstraße in Montabaur. Zeugenhinweise bitte an Polizeiinsp. Montabaur, Tel.: 02602-9226-0

