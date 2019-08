Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Tablet -Zeugenaufruf-

Bad Ems (ots)

Am Freitag, den 16.08.2019 kam es um ca. 17:57 Uhr auf der Wipsch in Bad Ems zu einem Diebstahl eines Tablet. Der 13- jährige Geschädigte hatte sein Amazon-Tablet im Wert von ca. 80,- Euro in seinem Rucksack aufbewahrt. Den Rucksack habe er für eine kurze Zeit unbeobachtet gelassen. Er fand diesen später einige Meter vom eigentlichen Abstellort entfernt auf. Das Tablet fehlte. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person, ca. 175cm, schlank, ca. 40-50 Jahre, blonde Haare, Sonnenbrille auf dem Kopf, Bart, bekleidet mit hellem Shirt und dunkler Jeans, handeln. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang und zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Ems in Verbindung zu setzen.

