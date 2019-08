Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Ransbach-Baumbach, Niederfeldstrasse 12 (ots)

Am Samstag, 17.08.19 wurde in der Zeit zwischen 12.15 bis 12.30 Uhr ein PKW, Seat Ibiza, auf dem Parkplatzgelände des Garten-Center Kuch in Ransbach-Baumbach von einem anderen PKW beschädigt. Tatverdächtig ist ein älteres Ehepaar, das zu diesem Zeitpunkt mit einem Mercedes Benz, vermutlich B-Klasse, auf dem Gelände neben dem beschädigten PKW Seat Ibiza parkte. Verursacher ist flüchtig.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Höhr-Grenzhausen. Tel.:

02624-94020.





