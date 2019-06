BPOLD FRA: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main unter neuer Leitung

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Seit dem 12. Juni steht die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am Main unter Leitung von Präsidentin Kerstin Kohlmetz. Die 48-jährige Juristin folgt damit auf Andreas Jung, der das Amt seit Mai 2015 innehatte und zukünftig in gleicher Funktion die Geschicke der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin (Nordrhein-Westfalen) lenken wird. Dr. Dieter Romann, Präsident des Bundespolizeipräsidiums Potsdam, dankte in seiner Ansprache vor 200 Gästen Andreas Jung für dessen langjährigen Einsatz an Deutschlands größtem Verkehrsflughafen und wünschte der neuen Präsidentin viel Erfolg. Für Kerstin Kohlmetz ist die Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main indes kein Neuland. Von 2005 bis 2012 war sie hier bereits in unterschiedlichen Führungsfunktionen tätig, bevor die Wahl-Offenbacherin das Deutsche Polizeikontingent der europäischen Rechtsstaatlichkeitsmission EULEX im Kosovo leitete. Seit 2013 war sie Ständige Vertreterin des Präsidenten der Bundespolizeidirektion Stuttgart. In ihrer Antrittsrede betonte die neue Präsidentin ihre Verbundenheit mit dem Rhein-Main-Gebiet: "Für mich geht mit der Rückkehr nach Frankfurt ein kleiner Traum in Erfüllung".

