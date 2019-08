Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Körperlicher Übergriff auf Zeitungszusteller.

56337 Eitelborn, Trifftstraße (ots)

Am Samstagmorgen, den 17.08.2019, gegen 03:35 Uhr, parkte ein Zeitungszusteller sein Transportfahrzeug in der Trifftstraße in 56337 Eitelborn.

Sein Fahrzeug war geparkt, als plötzlich ein roter Pkw anhielt. Eine männliche Person stieg von der Rücksitzbank des haltenden Pkw aus und pöbelte den Zusteller an, dass er sein Fahrzeug wegfahren soll.

Nach einem kurzen Wortgefecht -um die Problematik des parkenden Transporters- stieg die männliche Person aus dem roten Pkw aus, kam auf den Zeitungszusteller zu und schlug ihn auf den Oberkörper.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 185 cm groß, athletisch und mit dunklem Kapuzenpullover und grüner Mütze bekleidet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Montabaur zu melden.

