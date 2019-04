Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Täterfestnahme nach Einbruch in Gaststätte

Neuburg am Rhein, 20.04.2019 (ots)

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr verschafften sich mehrere Täter unberechtigt Zutritt in ein am Altrhein gelegenes Restaurant in Neuburg. Im Innenraum der Gaststätte versuchten die Täter ohne Erfolg einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Durch die vor Ort eingetroffenen Einsatzkräfte konnten drei Täter, die mit Fahrrad und Roller die Flucht ergriffen, zunächst mit dem Streifenwagen und anschließend zu Fuß verfolgt werden. Hierbei konnten zwei der drei Flüchtigen durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Bei den Personen und in dem mitgeführten Roller konnte Einbruchswerkzeug sichergestellt werden. Bei den Tätern handelt es sich um Jugendliche aus dem Landkreis Germersheim. Sie wurden nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten überstellt.

Hinweise und Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth

Göller, PK

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell