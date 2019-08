Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Ems (ots)

Am Freitag, den 16.08.2019, kam es in der Zeit von 07:05 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung auf der Insel Silberau zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Pkw. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die Beifahrerseite vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, wodurch der Lack erheblich beschädigt wurde und ein hoher Sachschaden entstand. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang und zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Ems in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-970-0

Telefax: 02603-970-100



www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell