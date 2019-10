Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlicher Einbrecher per Foto gesucht

Kreis Minden-Lübbecke, Espelkamp (ots)

Mithilfe eines Fotos aus einer Überwachungskamera hofft die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke auf die Spur eines mutmaßlichen Einbrechers zu kommen. Der Mann steht im Verdacht, im März dieses Jahres in eine Bankfiliale in der Breslauer Straße in Espelkamp eingedrungen zu sein. Aus dem Bürobereich entwendete der Verdächtige einen kleineren Geldbetrag.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge hielt sich der etwa 20 bis 25 Jahre alte und mit einer dunklen Steppjacke sowie einem schwarz-weiß karierten Hemd bekleidete Unbekannte in der Nacht zum 20. März zunächst in dem unverschlossenen Vorraum der Filiale der Volksbank Lübbecker Land auf. Um kurz nach vier Uhr machte sich der Mann gewaltsam an den verschiebbaren Glaselementen zu schaffen, welche nach Geschäftsschluss den Vorraum mit den Selbstbedienungsautomaten von den eigentlichen Büroräumen abtrennt. Nachdem ihm der Einstieg gelungen war, brach er ein Behältnis auf und entwendete das Bargeld.

Da zwischenzeitliche polizeiinterne Ermittlungen nicht auf die Spur des Einbrechers führten, ordnete nun ein Richter die Öffentlichkeitsfahndung an. Die Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu dessen aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise werden von der Polizei erbeten unter Telefon (0571) 88660.

