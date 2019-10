Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Serie von Autoaufbrüchen beschäftigt Polizei

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

In den letzten Tagen und besonders am Wochenende wurden der Polizei im Stadtgebiet insgesamt 14 aufgebrochene Fahrzeuge gemeldet.

In der Zeit von Donnerstag, 21 Uhr bis Freitag, 5.30 Uhr gingen Unbekannte einen grauen VW Up in der Lessingstraße an und hebelten eine Scheibe an der Fahrerseite auf. Aus dem Inneren nahmen die Täter eine hochwertige Sonnenbrille mit. In den frühen Morgenstunden des Freitags, zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr, schlugen Kriminelle am Bayernring die Fahrerscheibe eines weißen Golf Cabrios ein und stahlen eine Geldbörse mit Bargeld aus dem PKW. Gegen 6.50 Uhr nahm man auch in der Besselstraße einen weißen Toyota Aygo ins Visier und schlug das Beifahrerfenster ein. Hieraus entwendete man eine Handtasche mit Wertgegenständen. In derselben Straße schlugen Unbekannte von Samstag, 19 Uhr bis Montag, 6 Uhr auch die Scheibe der Beifahrertür eines silbernen Skoda Octavia ein und entwendeten neben einem Notebook eine Tasche mit Brillen.

In der Nacht zu Samstag, zwischen 23 Uhr und 4 Uhr, stahl man durch Aufbruch aus einem grauen Audi A 4 in der Lindenstraße ein Portemonnaie mit Ausweisdokumenten und Bargeld. Gegen 6 Uhr zertrümmerten Kriminelle zudem die Beifahrerscheibe eines weißen Toyota Aygos in der Robert-Koch-Straße und entfernten eine Tasche mit medizinisch-technischen Instrumenten. Innerhalb von zehn Minuten brach man in der Nacht zu Sonntag ab 23.50 Uhr über die hintere Seitenscheibe auch einen grauen Mercedes Citan in der Straße "Weingarten" auf. Diebesgut dieses Mal: eine Geldbörse. An einem in der Ulmenstraße abgestellten weißen Fiat 500, öffnete man in der Zeit von Samstag, 23.15 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr gewaltsam eine Scheibe der Beifahrerseite und erbeutete eine Handtasche.

Auch ein schwarzer Polo auf dem Simeonsplatz fand das Interesse der unbekannten Täter. Hier versuchten sie am Sonntagmorgen zwischen 5 und 8.30 Uhr ein Türschloss aufzubrechen, scheiterten aber mit diesem Vorhaben. Anders in der Johansenstraße. Hier schlug man die Seitenscheibe der Beifahrertür eines braunen Audi A 5 ein und stahl zwischen 8.45 Uhr bis 9.30 Uhr Wertgegenstände aus dem Auto. Zwischen 12.25 Uhr und 12.35 Uhr entnahm man aus einem weißen VW Caddy auf dem Parkplatz an der "Schlagde" eine Handtasche. Zugang verschaffte man sich abermals über die Beifahrerseite. Gegen 15.30 Uhr war ein silberner VW Multivan an der Reihe, welcher im Mühlenfeld geparkt war. Zugang erhielt man ebenfalls über die Beifahrerscheibe, sodass man ein Mobiltelefon und ein Portemonnaie stehlen konnte. Später am gleichen Tag, zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr suchten Täter auch einen kupferfarbenen Seat Arona in der Straße "Deichhof" auf. In ähnlichem Muster gelangte man hier über eine Fensterscheibe an Wertgegenstände, die sich dieses Mal in einer schwarzen Bauchtasche befanden. Abermals in der Johansenstraße stahl man aus einem blauen Toyota Corolla am Montagmorgen gegen 11.30 Uhr eine Geldbörse samt Inhalt.

Hinweise zu dem oder den Tätern bitte an die Ermittler unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell