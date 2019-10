Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerer Unfall mit Motorradfahrer

Auf der B 48 zwischen Johanniskreuz und der Einmündung der L 496 (Landstraße in Richtung Leimen) ereignete sich am 13.10.2019, gegen 18:00 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 58-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Südwestpfalz schwerstverletzt wurde. Der Motorradfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen werden. Der Motorradfahrer war vermutlich aufgrund eines technischen Defektes am Motorrad nach links von der Fahrbahn abgekommen. Die Ermittlungen bezüglich der genauen Unfallursache dauern an. Ein Gutachter wurde hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme und der Arbeit des Gutachters war die B48 bis gegen 23:00 Uhr gesperrt; die Unfallstelle wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Trippstadt ausgeleuchtet.

