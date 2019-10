Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am 12.10.2019 gegen 20:50 Uhr befuhr eine 29jährige Fahrzeugführerin mit ihrem 5jährigen Sohn als Beifahrer die Hofenfelsstraße. Während der Fahrt schlief der Sohn ein und stieß mit dem Kopf gegen die Fensterscheibe. Hierdurch erschrak die Fahrerin, verriss das Lenkrad, beschädigte dort ein Fahrzeug, verlor die Kontrolle und prallte in ein weiteres Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand. Das Kind wurde leicht verletzt. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens

PI Zweibrücken

PHK Prechtl

Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell