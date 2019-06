Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Angetrunkener Radler stürzt auf Auto

Stadtlohn (ots)

Ein alkoholisierter Radfahrer ist am Dienstag in Stadtlohn gegen ein Auto gefallen: Der 26-Jährige hatte mit seinem Rad die Ampel an der Kreuzung Grabenstraße vom Pfeifenofen kommend überquert. An der gegenüberliegenden Seite wollte der Stadtlohner nach rechts abbiegen und stürzte dabei auf den Wagen einer 54-jährigen Rhederin, die an der Ampel gewartet hatte. Ein Atemalkoholtest deutete bei dem Radfahrer auf einen Blutalkoholwert von circa 2,8 Promille hin. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige, ein Arzt entnahm dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell