POL-PDLD: Germersheim - Zigarettenkippe löst Einsatz aus

Auf Grund einer Zigarettenkippe kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr Germersheim sowie der Polizeiinspektion im Stadtgebiet Germersheim. Ein 24 - jähriger Mann hatte auf dem Balkon seiner Wohnung zunächst eine Zigarette geraucht. Kurze Zeit später stand der Tisch sowie ein Stuhl in Flammen. Die Markise wurde bei dem Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Vermutlich hatte ein Glutnest auf Grund der herrschenden Windverhältnisse das Feuer entfacht. Der Bewohner konnte das Feuer mittels eines Feuerlöschers löschen und verständigte im Anschluss die Polizei sowie die Feuerwehr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt, es entstand Sachschaden.

