Essen (Oldbg.) - Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt

Am Montag, 06. Januar 2020, kam es zwischen 04.00 und 05.02 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt an der Langen Straße. Ein bislang unbekannter Täter schlug eine Scheibe des Marktes. Ob er diesen auch betrat, ist bislang nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

Essen (Oldbg.) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Am Montag, 6. Januar 2020, kam es um 10.30 Uhr auf dem Alten Dorfweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen (Oldbg.) geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Hierdurch wurde er nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Da vor Ort der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte, wurde eine Blutprobe entnommen.

