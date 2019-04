Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Hoher Sachschaden bei Brand eines Stallgebäudes

Raesfeld (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es auf einem Gehöft in Raesfeld-Erle zum Brand eines als Schlafstall genutzten Gebäudes. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannte das Stallgebäude bereits in voller Ausdehnung. Personen und Tiere kamen jedoch nicht zu Schaden. Nach ersten Ermittlungen könnte ein Defekt in einer auf dem Dach angebrachten PV-Anlage brandursächlich gewesen sein. Die Brandstelle wurde zwecks weiterer Ermittlungen beschlagnahmt, der Schaden wird auf ca. 350.000 Euro geschätzt.

