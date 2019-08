Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1221) Schmorbrand in Autohaus

Nürnberg (ots)

Gestern (29.08.19) kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Schmorbrand in einem Autohaus in der Kressengartenstraße. Mehrere Personen klagten über Atembeschwerden.

Kurz vor 17:00 Uhr kam es im Verkaufsraum des Autohauses zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr wurde verständigt, doch konnte der Brandherd durch Angestellte mittels eines Feuerlöschers schnell abgelöscht werden.

Sieben Personen wurden dann vom Rettungsdienst vor Ort vorsorglich wegen einer Rauchgasintoxikation behandelt. An einem Fahrzeug im Ausstellungsraum entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Schmorbrand durch einen technischen Defekt entstanden sein.

Rainer Seebauer/n

