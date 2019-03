Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungseinbruchdiebstahl in Vorsfelde

Wolfsburg (ots)

In der Zeit von 18:40 Uhr bis 22:35 Uhr kam es am Freitag, 22.03.2019, zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl im Bruchgartenweg in Vorsfelde. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster des Einfamilienhauses auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Das genaue Diebesgut ist noch nicht bekannt. Nach Tatausführung verließen die Täter das Haus durch die Terrassentür und türmten über die angrenzenden Feuchtwiesen.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizei Wolfsburg, Tel. 05361-4646-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Leitstelle



Telefon: 05361/4646-212

E-Mail: lfz@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell