Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f

Von Freitag, 03. Januar 2020, 17.00 Uhr bis Sonntag, 05. Januar 2020, 15.38 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw der Marke "Opel, VECTRA", welcher ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen in der Rüschendorfer Straße in Damme abgestellt war und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne Feststellungen zu seiner Person, seinem Fahrzeug und seiner Art der Beteiligung. Der Schaden befindet sich am linken Fahrzeugheck. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

