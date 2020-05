Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pewsum - Unfallflucht; Norden - Zusammenstoß auf Heerstraße; Norden - Bei Unfall leicht verletzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Pewsum - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag auf einem Parkplatz in Pewsum. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Schatthauserstraße gegen das Heck eines VW Up. Der Verursacher fuhr davon, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Zusammenstoß auf Heerstraße

Auf der Heerstraße in Norden kam es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall. Eine 21 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr um kurz nach 15 Uhr auf der Heerstraße in Richtung Kreisverkehr. Vor ihr war ein 25-Jähriger in einem Citroen unterwegs, der in die Straße Am Schlicktief abbiegen wollte. Die VW-Fahrerin bemerkte den verkehrsbedingt wartenden Citroen offenbar zu spät und fuhr auf. Eine nachfolgende 40 Jahre alte Toyota-Fahrerin fuhr anschließend auf den VW auf. Alle Beteiligten wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Norden - Bei Unfall leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf der Alleestraße in Norden ereignet. Ein 63 Jahre alter Mercedes-Fahrer war auf der Straße Diekens Drift unterwegs und wollte die Alleestraße kreuzen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen dort fahrenden 46 Jahre alten VW-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der VW-Fahrer kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen einen Zaun. Der Mann wurde leicht verletzt.

