POL-AUR: Aurich - Außenspiegel abgebrochen; Ihlow - Von Fahrbahn abgekommen

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Außenspiegel abgebrochen

Unbekannte haben in Aurich den Außenspiegel eines Renault Modus beschädigt. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde der rechte Außenspiegel des Wagens auf einem Parkplatz am Breiten Weg gewaltsam abgebrochen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in der Zeit zwischen 9 Uhr und 18 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Von Fahrbahn abgekommen

Ein Audi-Fahrer ist am Donnerstagmorgen in Ihlow von der Fahrbahn abgekommen. Der 31-Jährige fuhr gegen 4.30 Uhr von der Loogstraße nach rechts auf den Verlaatsweg. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, überfuhr eine Hecke und kam auf einem Grundstück zum Stehen. Der Fahrer stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Verletzt wurde der Fahrer bei dem Unfall augenscheinlich nicht. Der Audi musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

