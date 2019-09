Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Keltern - Strohballen auf Feld angezündet

Enzkreis (ots)

200 Strohballen brannten am Montag auf einem Feld bei Keltern. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 08.50 Uhr über aufsteigenden Rauch in der Nähe eines Waldgebietes an der Autobahn informiert. Auf einem Feld konnten dann die brennenden Strohballen festgestellt werden. Im Löscheinsatz sind die Feuerwehren aus Pforzheim, Keltern und Remchingen. Weiterhin wurde das THW zur Unterstützung angefordert. Die Löscharbeiten werden noch einige Stunden in Anspruch nehmen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

