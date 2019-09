Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Beim Zigarettenkaufen bestohlen und angegriffen

Karlsruhe (ots)

Einem 26-Jährigen wurde am frühen Samstagmorgen in der Blumenstraße Bargeld gestohlen. Der Geschädigte hatte gegen 03.00 Uhr bei einer Bank Geld abgehoben und wollte an einem nahegelegenen Automaten Zigaretten kaufen. Hierbei schob er einen 10 Euro-Schein in den Einzugsschacht. Als dieser wieder ausgeworfen wurde, griff plötzlich ein Mann nach dem Geldschein. Der 26-Jährige forderte daraufhin sein Geld zurück. In einem anschließenden Gerangel versetzte der Täter ihm einen Kopfstoß. Als Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden flüchtete der Täter. Der 26-Jähriger musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Im Rahmen einer Fahndung konnte ein 16-Jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Bei ihm konnte ein 10 Euro Geldschein aufgefunden werden. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte der 16-Jährige die Wache wieder verlassen.

