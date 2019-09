Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrer rast über die L 776

Büren (ots)

(mh) Bei Geschwindigkeitsmessungen in der Nacht von Freitag auf Samstag ist der Polizei auf der L 776 ein deutlich zu schneller Autofahrer ins Netz gegangen. Der 36-Jährige war gegen 01.00 Uhr mit einem Seat aus Paderborn kommend in Richtung Büren unterwegs. Erlaubt sind auf der Strecke 100 km/h, geblitzt wurde der Mann mit 66 km/h zu viel auf dem Tacho. Ihm drohen nun zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

