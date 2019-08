Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen zwischen Montag- und Dienstagabend in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Heidenoldendorfer Straße ein. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Ihre Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell