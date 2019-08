POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zeugen für Unfall gesucht.

Polizei Lippe

Zu einem kuriosen Verkehrsunfall kam es am Montag, gegen 11:45 Uhr, auf der Straße "Zum Rosenbusch" in Frommhausen. Eine Gruppe von vier Reiterinnen war zu Pferd dort unterwegs, als sich ihnen ein Traktor näherte. Um dem Fahrer das Passieren zu ermöglichen, lenkten die Reiterinnen ihre Pferde auf den Seitenstreifen des Weges. Als sich der Trecker auf Höhe der Pferde befand, scheute eines der Tiere und trat nach dem Fahrzeug. Der Fahrer des Traktors entfernte sich schließlich. Das Tier verletzte sich bei dem Tritt und wurde in tierärztliche Behandlung gegeben. Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder zu dem Traktorfahrer nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

