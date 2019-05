Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ölspur festgestellt und im Anschluss das Fahren ohne Versicherungsschutz in Varel

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Sonntagnachmittag, 05.05.2019, erhielt die Polizei Kenntnis von einer sich in der Gerhart-Hauptmann-Straße befindlichen Ölspur. In der Folge konnten die eingesetzten Beamten als verursachendes Fahrzeug einen PKW VW feststellen. Die weitere Anschlussüberprüfung ergab, dass dieses Fahrzeug ohne bestehenden Versicherungsschutz geführt wurde, so dass gegen den 33-jährigen Fahrzeughalter aus Varel ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

