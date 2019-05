Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel 02.05.-05.05.2019

Wilhelmshaven (ots)

Donnerstag, 02.05.2019 Verkehrsunfall mit leicht verletztem Leichtkraftradfahrer Varel- Bereits am Donnerstagnachmittag, um 15:38 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades leicht verletzt wurde. Der Jugendliche war auf der Oldenburger Straße, aus Varel kommend, in Richtung Heubült unterwegs, als ein vorausfahrender Sattelzug aus unbekanntem Gründen stark abgebremst wurde. Der aus dem Raum Schortens stammende Jugendliche leitete eine Gefahrenbremsung ein. Sein Zweirad brach bei dem Bremsmanöver aus und es kam zum Sturz, bei dem er sich leichte Verletzungen zuzog. Am Kraftrad entstand Sachschaden. Der Lkw nahm seine ursprüngliche Fahrgeschwindigkeit wieder auf und setzte seine Fahrt fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, unter der Telefonnummer 04451-9230, in Verbindung zu setzen. Freitag, 03.05.2019 Aufmerksamer Zeuge beendet Diebestour Varel- Am Freitag, gegen 12.50 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen Mann und eine Frau, welche sich mit auffallend vielen Einkaufsbeuteln und Kartons zu Fuß im Stadtgebiet bewegten. Die vom Zeugen beschriebenen Personen konnten in der Bahnhofstraße angetroffen werden. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass die mitgeführten Artikel, unter anderem Tabakwaren und Kosmetika sowie ein noch im Karton verpackter Rasenmäher, zuvor in Varel aus einem Einkaufsmarkt und aus Einzelhandelsgeschäften gestohlen worden waren. Die Diebstähle waren dort unbemerkt geblieben. Das Pärchen, ein 28-jähriger Mann und eine 36-jährige Frau aus dem Landkreis Wittmund, wurde vorläufig festgenommen. Da beide über einen festen Wohnsitz verfügen, wurden sie nach ihrer Vernehmung auf freien Fuß gesetzt. Die entwendeten Waren im Wert von rund 1500,- Euro wurden sichergestellt.

