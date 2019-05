Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeiliche Begleitung des Aufzugs in Jever - nur kurzzeitige Fahrbahnsperrungen, ansonsten ohne besondere Vorkommnisse

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am Sonntagvormittag, 05. Mai 2019, fand in der Zeit von 11:00 - 12:30 Uhr ein Aufzug zum Thema "Kundgebung für eine kinder-. Jugendlichen- und sportlerfreundlichen Stadt Jever, statt. Die ca. 280-300 Teilnehmer fanden sich auf dem Sportplatz am Schützenhof ein und liefen über die Schützenhofstraße - Bahnhofstraße - Adolf-Ahlers-Straße - Ziegelhofstraße zum neuen Vereinsheim in der Jahnstraße, wo eine Abschlusskundgebung stattfand.

Der Aufzug wurde von der Polizei Jever mit drei Funkstreifenwagen begleitet und verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Die Landesstraße 813 (Höhe des Kinos) sowie die Wittmunder Straße/Ziegelhofstraße wurden kurzzeitig total gesperrt, um den auch vielen teilnehmenden Kindern das Überqueren der Fahrbahn gefahrlos zu ermöglichen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell