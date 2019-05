Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Trunkenheit im Verkehr Am Samstagmorgen, gegen 01.50 Uhr, kam es in der Innenstadt, zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Männern. Dabei konnte ermittelt werden, dass einer der Beschuldigten zuvor unter Alkohol einen Pkw geführt hatte. Der Atemalkoholwert betrug bei dem 25-jährigen 1,48 Promille. Eine Blutprobe wurde durchgeführt. Brandermittlung Am Samstagnachmittag, gegen 16.55 Uhr, geriet in der Rheinstraße in der Küche einer Wohnung ein auf dem Herd stehender Kochtopf in Brand. Ein Nachbar des abwesenden Wohnungsmieters löschte diesen letztlich. Die Berufsfeuerwehr war vor Ort. In der Küche entstand ein leichter Brandschaden.

