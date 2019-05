Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever 03.05-05.05.2019

Wilhelmshaven (ots)

Vandalismus Sande, Schulhof der Grundschule Sande Samstag, 04. Mai, zw. 21:17 Uhr - 22:27 Uhr Ein Hinweisgeber teilt dem PK Jever mehrere Jugendliche mit, die auf dem Schulhof der Grundschule Sande alkoholische Getränke konsumieren und die leeren Flaschen auf dem Boden zerschlagen. Als die eingesetzten Beamten eintrafen, flüchten die Jugendlichen zu Fuß, bzw. mit ihrem Fahrrad. Dennoch konnten einige festgestellt und dazu befragt werden. Diese leugneten das Zerschlagen und gaben an, dass das vorher andere gewesen seien. Trunkenheit im Verkehr Sande, Hauptstraße Sonntag, 05. Mai, gg. 00:45 Uhr Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird ein 34-jähriger Pkw-Führer angehalten und überprüft. Dabei stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen AAK-Wert von 2,02 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt. Verstoß gegen das Tierschutzgesetz Schortens, Oestringfelde Samstag, 04. Mai, zwischen 14:00 - 16:00 Uhr Einem Tierhalterehepaar fiel ein unruhiger Gang ihres Katers auf. Bei genauerer Hinschau wurde eine leicht blutige Wunde im Bereich der Rippen festgestellt. Daraufhin wurde der Kater von einer Tierärztin untersucht, die einen Einschuss feststellte! Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Tierquäler im Bereich Oestringfelde geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, 04461-92110, in Verbindung zu setzen. Ladendiebstahl Jever, Mühlenstraße, Verbrauchermarkt Samstag, 04. Mai, 15:00 Uhr Einer Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes fiel am Samstag ein junger Mann auf, der am Tag zuvor in Varel, in einem gleichnamigen Markt diverse Tabakwaren entwendet habe und dabei erwischt worden sei. Auf der hausinternen Videoüberwachung konnte festgestellt werden, dass diese Person wieder etwas in mehreren Taschen verstaut und dann für eine spätere Abholung im Markt deponiert habe. Die Mitarbeiterin begibt sich zum hiesigen Polizeikommissariat und teilt diese Hinweise mit. Auf dem Weg zurück zum Markt, fällt ihr diese Person in der Anton-Günther-Straße mit mehreren Taschen auf. Diese Erkenntnis teilt sie sofort der hiesigen Polizei mit, die die Person am Bahnhof in Jever antrifft. Bei dem 28-Jährigen wird umfangreiches Diebesgut festgestellt. Dieser gibt auf Befragen an, dass er drogensüchtig sei und damit seinen Konsum finanziere. Erst kurz zuvor sei er aus der Haft entlassen worden. Nach zunächst vorläufiger Festnahme wird der Beschuldigte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Oldenburg aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Einbruch in Tischlerei Sande, Bahnhofstraße Freitag, 03. Mai, 18:00 - Samstag, 04. Mai, 07:00 Uhr Unbekannte Täter hebeln in der Nacht zu Samstag ein rückwärtiges Fenster einer Tischlerei auf und gelangen so in das Gebäudeinnere. Aus einem Schrank entfernen sie einen Wandtresor und flexen diesen auf. Das darin befindliche Bargeld entwenden sie. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges in der Bahnhofstraße gesehen oder gehört haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, 04461-92110, in Verbindung zu setzen.

