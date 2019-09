Polizei Paderborn

POL-PB: Marihuana-Plantage entdeckt - 55 Pflanzen sichergestellt

Paderborn (ots)

(mh) Nach dem Fund einer Marihuana-Plantage am Dr.-Rörig-Damm in Paderborn, sucht die Kreispolizeibehörde Paderborn nach Zeugen. Die Polizei war einem anonymen Hinweis nachgegangen und hatte die etwa 20 m x 30 m große Plantage auf einer durch mehrere Buschgruppen geschützten und nicht einsehbaren Fläche in der Nähe des Reit- und Fahrvereins Paderborn entdeckt. Festgestellt wurden 55 Pflanzen mit einer Höhe von bis zu zwei Metern. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Paderborn, wurde die Plantage am Donnerstagmorgen sichergestellt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die 05251/3060 zu melden.

