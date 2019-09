Polizei Paderborn

POL-PB: Leichnam am Habichtsee ist identifiziert

Paderborn (ots)

(mh) Die am 09. August am Paderborner Habichtsee gefundene Leiche ist identifiziert. Der DNA-Abgleich beim Institut für Rechtsmedizin in Münster ergab nun, dass es sich um einen 50-jährigen Mann aus Bad Lippspringe handelt. Ein Zeuge, der an dem Tag mit seinen Hunden auf dem Waldweg am Habichtsee unterwegs war, hatte starken Verwesungsgeruch wahrgenommen. Er informierte die Polizei, nachdem einer seiner Hunde den teilverwesten Leichnam neben einem Fahrrad liegend im Unterholz entdeckt hatte. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizeiangaben nicht.

