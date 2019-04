Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Einbruchsversuch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag versuchte gegen 04:00 Uhr ein bislang unbekannter Täter in der Bahnhofstraße in Weil der Stadt in eine Gaststätte einzubrechen. Er veruschte gewaltsam die Eingangstür aufzuhebeln und wurde mutmaßlich durch die hierbei ausgelöste Alarmanlage gestört. Der Täter flüchtete und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033/5277-0, in Verbindung zu setzen.

