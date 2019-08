PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg von Mittwoch, 28.08.2019

1. Randalierer in Gewahrsam genommen, Runkel - Dehrn, Mittwoch, 28.08.2019, 00:05 Uhr

(te)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 00:05 Uhr, wurde ein 33-Jähriger in Runkel - Dehrn von der Polizei in Gewahrsam genommen. Weil der Mann im Garten seines Wohnhauses randaliert haben soll, riefen Nachbarn die Polizei. Als er versuchte, einen Beamten zu schlagen, wurde ihm eine Handfessel angelegt. Bei der daraus resultierenden, körperlichen Auseinandersetzung, wurde ein Polizist an der Hand verletzt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 33-Jährige in Gewahrsam genommen und zur Polizeidienststelle verbracht.

2. Berauschter Rollerfahrer festgenommen, Hadamar, Am Steinkreuz, Montag, 26.08.2019, 16:15 Uhr

(te)Am Montagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, wollte die Limburger Polizei einen Mann mit seinem Motorroller in Hadamar kontrollieren, da kein Versicherungskennzeichen am Fahrzeug angebracht war. Der 20-Jährige missachtete die Anhaltesignale der Polizei, sprang in der Straße "Am Steinkreuz" vom Roller ab und flüchtete zu Fuß in Richtung der Feldgemarkung. Der Tatverdächtige wurde von den Polizisten eingeholt und festgenommen. Hiergegen wehrte er sich, wobei ein Beamter verletzt wurde. Außerdem beleidigte er die Polizisten und gab zu, unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein und keinen Führerschein zu besitzen. Er wurde, für weitere polizeiliche Maßnahmen, zur Dienststelle gebracht. Der 20-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftatbestände verantworten.

3. Komplettrad auf Parkplatz entwendet, Limburg, Wasserhausweg, Montag, 26.08.2019, 18:00 Uhr bis Dienstag, 27.08.2019, 11:00 Uhr

(te)In der Zeit von Montagabend bis Dienstagvormittag wurde ein Komplettrad eines PKW im Wasserhausweg in Limburg entwendet. Der Reifen samt Felge und Blende war an einem weißen VW Golf angebracht, der auf einem Firmenparkplatz stand. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der (06431) 9140 - 0 zu melden.

