Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schlägerei vor dem Krankenhaus Wittlich

Wittlich (ots)

Am 28.01.2020 wurde hiesiger Dienststelle gegen 17.00 h eine Schlägerei mit ca. 15 Personen im Eingangsbereich des Krankenhauses Wittlich mitgeteilt. Aus diesem Grund wurde die Örtlichkeit von mehreren Streifenteams angefahren. Vor Ort konnten zwei Personengruppen, die offensichtlich in diese Auseinandersetzung involviert waren, von den Polizeibeamten getrennt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es nach einem verbalem Streit zwischen den beiden Parteien zu tätlichen Auseinandersetzungen in deren Verlauf sich letztendlich zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen haben. Bislang ist unklar wie viele Personen tatsächlich an dieser Schlägerei beteiligt waren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich (Tel. 06571-9260) in Verbindung zu setzen.

