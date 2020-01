Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PRESSEDIENST POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Mittwoch, 29. Januar 2020

Wittlich (ots)

Ereignis: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ort: B 257 zwischen Daun-Pützborn und Oberstadtfeld

Zeit: 28.01.2020, 06:50 h

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus der VGV Kelberg befuhr mit einem Pkw die B 257 aus Richtung Pützborn kommend in Fahrtrichtung Oberstadtfeld. In einer leichten Linkskurve kam er bei regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Das Fahrzeug prallte an einem Entwässerungsrohr eines Feldweges an und überschlug sich in Folge. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der leichtverletzte Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das ausgetretene Motoren-Öl wurde durch die Straßenmeisterei Daun abgestreut. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden( ca. 6000 Euro Schaden)

