Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Klinik

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Offenbar löste ein technischer Defekt am Freitagnachmittag (04.10.2019) einen Brand in einer Klinik an der Taubenheimstraße aus. Dabei kam es gegen 14.15 Uhr zu einem Brand in einem Technikschrank und infolgedessen zu Rauchentwicklungen in dem danebenliegenden Aufzug. Die Feuerwehr räumte den Eingangsbereich und löschte den Brand. Es wurde nach derzeitigem Stand niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell