Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Wallscheid (ots)

Am Montag, den 27.01.2020, 12.55 Uhr ereignete sich auf der L 64, im Einmündungsbereich zum Industriegebiet in der Walter-Densborn-Straße ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde. Ein Pkw-Fahrer hatte beim Einbiegen auf die L 64 in Richtung Wallscheid eine vorfahrtberechtigte Fahrzeugführerin übersehen, welche ihrerseits die L 64 aus Richtung Wallscheid kommend in Richtung Hasborn befuhr. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Während der Unfallverursacher und dessen Beifahrerin unverletzt blieben, musste die Fahrzeugführerin mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Neben den Beamten der Polizeiinspektion Wittlich waren ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

Email: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell