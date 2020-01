Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Blitz-ED in einen Supermarkt mit der Zielrichtung Tabakwaren

Kelberg (ots)

Am 29.01.2020 gegen 03:02 Uhr kam es in Kelberg in einem Supermarkt in der Bonner Straße zu einem sogenannten Blitz-ED.

Zwei bisher unbekannte maskierte Täter drangen durch Aufhebeln einer alarmgesicherten Außentüre in das Innere des Supermarktes ein.

Hier begaben sie sich zielgerichtet in den Kassenbereich, wo die Tabakwaren lagerten und entwendeten diese in einem fünfstelligen Betrag.

Im Anschluss entfernten sich die Täter auf gleichem Wege.

Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern oder andere verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

-------------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



