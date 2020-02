Polizeiinspektion Goslar

Pressebericht Polizei Bad Harzburg

Vienenburg, Sonntag, 23.02.2020

Goslar (ots)

Bad Harzburg :

Gullydeckel ausgehoben / Einbruch versucht Freitag, 21.02.20, 18.00 Uhr bis Samstag, 22.02.2020, 07.30 Uhr. Schlewecke, Bahnhofstraße 9 sowie Deilichschule. Bislang Unbekannte hoben einen Gullydeckel aus der Fahrbahn der Bahnhofstraße, nahmen diesen mit und warfen ihn später gegen eine Scheibe der Deilichschule. Die Scheibe wurde lediglich beschädigt, ins Gebäude gelangten die Täter nicht. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter Tel. 05322-911110.

Verkehrsunfallflucht Freitag, 17.01.2020 bis Samstag, 22.02.2020 Bad Harzburg, Frederikenstraße 2a Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt den hinteren linken Kotflügel des zum Parken abgestellten Pkw VW Passat und entfernt sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter 05322-911110.

Verkehrsunfallflucht Samstag, 22.02.2020, 16.05 Uhr bis 16.15 Uhr Bad Harzburg, Bodestraße 1, Netto-Parkplatz Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt beim Ausparken den ebenfalls zum Parken abgestellten Pkw VW Polo und entfernt sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter 05322-911110.

Windböe wirft Anhänger auf Gegenfahrbahn / Unfall Samstag, 22.02.2020, 11.15 Uhr Harlingerode, Kreisstraße 25, Immenröder Straße Eine Windböe ließ einen Pkw Anhänger an einem Chevrolet aus Goslar umkippen, ein entgegenkommendes Pkw VW Golf aus Bad Harzburg wurde beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Nötigung / Beleidigung Samstag, 22.02.2020, 09.40 Uhr, Bad Harzburg, Am Stadtstieg Zum wiederholten Mal musste die Polizei einen 41-jährigen Anwohner im Stadtstieg zur Ruhe und Vernunft ermahnen, da dieser im Haus aufhältige Personen bedrohte und beleidigte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw Torfhaus, Großparkplatz. Ein Bislang unbekannter Täter beschädigte am Samstag, 22.02.2020, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 11.15 Uhr, die Frontscheibe eines zum Parken abgestellten Pkw Ford Mondeo aus Wernigerode. Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter 05322-911110

Sturm führt zu Einsätzen Samstag, 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr Verschieden Einsätze aufgrund umgestürzter Verkehrszeichen oder abgebrochene Äste musste die Polizei am Samstag bewältigen. Insbesondere die Bundesstraße 4, sowie die B 6 und die A 369 waren betroffen.

Vienenburg :

Einbruch in Firmengebäude Donnerstag, 20.02.2020, 15.00 Uhr bis Freitag, 21.02.2020, 08.00 Uhr. 38690 Vienenburg, Weddingen, Heertekamp. Bislang unbekannte Täter drangen nach Aufhebeln einer Metalltür in eine Halle der Fa. Vollheyde ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurden verschiedene Gegenstände entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter Tel. 05322-911110 oder die Polizei Vienenburg unter Polizei Vienenburg unter Tel. 05324-787490.

Verkehrsunfall: Vorfahrt missachtet -2 Schwer- 1 Leichtverletzte Samstag, 22.02.2020, 15.10 Uhr. Vienenburg / Wiedelah, B 241, Auffahrt zur A 369 Die 23-jährige Führerin eines Pkw VW aus Wernigerode achtet beim Abbiegen von der B 241 auf die A 369 nicht auf den entgegenkommenden Pkw Skoda aus Wolfenbüttel, der von einer 57-jährigen Frau geführt wird. Es kommt zum heftigen Zusammenstoß, wobei die jeweiligen Fahrzeugführerinnen schwer und die Beifahrerin im Skoda leicht verletzt werden. Es entsteht Sachschaden von insgesamt 16.000 Euro.

