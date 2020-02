POL-GS: Pressebericht der PI Goslar von Freitag, 21.02., 12 Uhr, bis Samstag, 22.02., 12 Uhr

Polizeiinspektion Goslar

Häusliche Gewalt Am Freitag, den 21.02.2020 kam es gegen 14 Uhr in der Breiten Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Goslarer und seiner 35-jährigen Lebensgefährtin. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde das 35-jährige Opfer von ihrem Lebensgefährten geschlagen und getreten. Weiterhin beschädigte der Beschuldigte diverse Einrichtungsgegenstände und entwendete zwei Smartphones von seiner Lebensgefährtin. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den 32-Jährigen eingeleitet.

Diebstahl eines abgemeldeten PKW Renault Laguna In der Zeit zwischen Donnerstag, 20.02.2020, 12 Uhr, und Freitag, 21.02.2020, 12 Uhr, kam es in der Hahndorfer Straße in Immenrode zu einem Diebstahl eines abgemeldeten PKW Renault Laguna vom Grundstück eines 77-jährigen Anwohners. Der gelbe Renault Laguna, Baujahr 1999, war fahrbereit, verfügte jedoch weder über Kennzeichen, noch über eine Motorhaube. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 05321-3390 bei der PI Goslar zu melden.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien In der Zeit zwischen Freitag, 21.02.2020, 18 Uhr, und Samstag, 22.02.2020, 10 Uhr, kam es an verschiedenen Örtlichkeiten in der Goslarer Altstadt zu Farbschmierereien, u.a. an Hausfassaden und Garagentoren. Bislang bekannt sind Tatorte in der Breiten Straße und im Bereich Kettenstraße, sowie den dort angrenzenden Straßen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 05321-3390 bei der PI Goslar zu melden.

Verkehrsunfall mit einem leicht verletztem Radfahrer Am Freitag, den 21.02.2020, ereignete sich um 21:45 Uhr auf der L518 von Goslar in Richtung Vienenburg ein Verkehrsunfall. Der 32-jährige Führer eines PKW übersah den in gleicher Richtung fahrenden 29-jährigen Radfahrer, dessen Mountainbike unbeleuchtet gewesen sein soll. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Verkehrsunfall auf der B6 Ein weiterer Verkehrsunfal ereignete sich am Freitag gegen 14:54 Uhr auf der B6, Fahrtrichtung Bad Harzburg in Höhe Sudmerberg. Eine 54-jährige Bad Harzburgerin verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte mit der linksseitigen Schutzplanke. Dabei verletzte sie sich leicht und es kam zu Schäden an PKW und Schutzplanke. Möglicherweise wurde der PKW zuvor von einer Windbö erfasst.

