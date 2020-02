Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte

Goslar (ots)

Am Freitag, dem 21.02.2020 kommt es gegen 21.40 Uhr zu Streitigkeiten zwischen mehreren alkoholisierten Personen in einer Lokalität in der Harzburger Straße, 38700 Braunlage. Nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten kommt es zu körperlichen Auseinandersetzungen. Hierbei wird ein 43jähriger aus Ganderkesee verletzt. Bei Eintreffen der Funkstreifenbesatzung der Pst. Braunlage befinden sich Personengruppen vor der Lokalität. Da sich zwei Gruppen gegenüber eingesetzten Beamten aggressiv zeigen, werden Unterstützungskräfte aus Bad Harzburg, Bad Lauterberg, sowie Clausthal-Zellerfeld angefordert. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme widersetzt sich das eigentliche Opfer aus Ganderkesee den Maßnahmen der Polizei. Er muss daher dem Polizeigewahrsam in Goslar zugeführt werden. Hier wird im Anschluss eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt, sowie eine Strafanzeige wegen des Widerstandes erstellt.

Aufgrund der Widerstandshandlung gelingt es den eigentlichen Täter/n sich mit einem PKW, vermutlich Daimler-Benz, vom Tatort zu entfernen.

Die Polizei bittet evtl. Zeugen um Hinweise zur Tat, sowie den Tätern. Tel. 05520-93260

