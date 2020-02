POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 20.02.2020

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 20.02.2020

Goslar (ots)

Diebstahl während Sportstunde

Goslar. Am Dienstag, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einer Geldbörse ca. 25 EUR Bargeld. Das Portemonnaie habe in einem Rucksack in den Umkleidekabinen einer Sporthalle in der Bornhardtstraße gesteckt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Goslar. Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Zeit vom 04.02.2020 bis 18.02.2020 eine Mauer im Neuwerkgarten mit Graffiti. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Versuchter Einbruch

Goslar. Am frühen Samstagmorgen, 15.02.2020, gegen 02:10 Uhr, versuchten zwei männliche Täter in die Räumlichkeiten einer Tankstelle "Im Schleeke" einzubrechen. Videoaufzeichnungen werden derzeit ausgewertet. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter mit einem Fahrzeug am Tatort waren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

