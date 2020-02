Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Nachtrag zur Pressemeldung vom 18.02.2020, "Schlägerei"

Goslar (ots)

Wie bereits berichtet kam es am 17.02.2020 zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen in der Baßgeige. Die Schlägerei trug sich entgegen des ersten Berichts nicht außerhalb, sondern innerhalb des Schnellrestaurants zu. Darüber hinaus wurde der genannte Rettungswagen für den 55-jährigen Beteiligten gerufen, der eine Platzwunde am Kopf erlitten hatte und laut seinen Angaben mit einem Gürtel geschlagen worden sei.

Gegen alle beteiligten Personen (insgesamt sieben Männer) wird ermittelt. Zeugen, die zum genauen Ablauf der Schlägerei und möglicherweise zum Auslöser des Streits Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

