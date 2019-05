Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ergänzende Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Polizei Mainz nach versuchtem Tötungsdelikt unter Zuwanderern

Mainz (ots)

Bisherige Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4283512

Ergänzung: Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wurde der 24-jährige vorläufig Festgenommene am gestrigen Tage mangels dringenden Tatverdachts aus dem Gewahrsam entlassen. Der 23-jährige Tatverdächtige wurde am heutigen Tage einem Richter vorgeführt und es wurde, wie von der Staatsanwaltschaft Mainz beantragt, die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags (§ 212 StGB) in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung (§ 224 StGB) angeordnet. Der 23-jährige wurde nach der richterlichen Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

