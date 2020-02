Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar

Führen eines Kfz unter berauschenden Mitteln

Am Dienstag, d. 18.02.2020, 15.40 Uhr, kontrollierte die Funkstreife des PK Oberharz in Zellerfeld einen Auslieferungsfahrzeug. Bei dem Fahrer stelten die Beamten Auffälligkeiten fest, die dann dazu führten, dass bei dem 40-jährigen Fahrer ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Der Test reagierte positiv auf Kokain. Daraufhin wurde eine Blutprobe beim Fahrer entnommen und die Weiterfahrt für mindestens 24 Stunden untersagt. Nach Eingang des untersuchungsergebnisses der Blutprobe widr ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Verkehrsunfälle

In Clausthal, Breslauer Straße, ereignete sich am Mittwoch, d. 19.02.2020, 07.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein ausparkender Pkw übersah einen anderen Pkw,der die Breslauer Straße in Richtung Tannenhöhe befuhr. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die auf 11000 EUR geschätzt werden. Ein Pkw war nicht mehr betriebsbereit und mußte abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld erschien am Ort und beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe.

In Festenburg kam am Mittwoch, d. 19.02.2020, 08.15 Uhr, ein Pkw auf winterglatter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Geländer und einen Gartenzaun. Anschließend stieß er noch gegen einen geparkten Pkw. Der Fahrer blieb unverletzt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mußten abgeschleppt werden. Gesamtschaden: 12000 EUR. /Krz.

