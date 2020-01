POL-PDLU: Speyer - Täter nach versuchtem Einbruch vorläufig festgenommen (32/0101) 01.01.2020, 22:25 Uhr

Polizeidirektion Ludwigshafen

Speyer - Täter nach versuchtem Einbruch vorläufig festgenommen (32/0101) 01.01.2020, 22:25 Uhr

Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete am Sonntag gegen 22:25 Uhr einen Mann, der sich an der Eingangstür eines Fischrestaurants in der Maximilianstraße zu schaffen machte. Daraufhin verständigte er die Polizei über die verdächtige Person, die sich im Anschluss zu Fuß in Richtung Altpörtel entfernte. Der beschriebene Mann konnte durch eine Polizeistreife am Altpörtel einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Durchsuchung des 55-Jährigen, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, konnten Schraubendreher, eine Sturmmaske, eine Taschenlampe und Handschuhe aufgefunden und sichergestellt werden. An der Haupteingangstür des Fischrestaurants befanden sich frische Aufbruchspuren, wobei es offensichtlich nicht gelang, die Tür tatsächlich aufzuhebeln. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und kam in polizeilichen Gewahrsam. Nach Vorführung beim Haftrichter am heutigen Tage wurde der Tatverdächtige wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den Tatverdächtigen wird weiter wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl ermittelt.

