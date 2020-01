Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Sachbeschädigung auf Discountergelände (19/0101) 31.12.2019 - 01.01.2020, 18:00 - 10:00 Uhr

Hanhofen (ots)

Vermutlich in der Silversternacht beschädigten unbekannte Täter zwei Glasschaukästen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Adolf-Cuntz-Straße in Harthausen. Weiterhin wurde an dem Gebäude des Verkaufsmarktes ein Verbindungsstück einer Regenrinne entfernt. Der Gesamtschaden dürfte ca. 2500 EUR betragen. Derzeit liegen der Polizei keine Täterhinweise vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei jedoch unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell