Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Stockelsdorf-Lohstraße / Drei Fahrzeuge ausgebrannt

Lübeck (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (27.10.) wurde gegen 01.30 Uhr ein brennender Pkw in einer Grundstücksauffahrt in Stockelsdorf gemeldet. Vor Ort stellen Feuerwehr und Polizei fest, dass in der Grundstücksauffahrt fünf Fahrzeuge hintereinander parkten.

Drei Fahrzeuge, zwei Mercedes-Modelle und ein VW T4, brannten komplett aus. Die einsetzten Feuerwehren aus Stockelsdorf und Mori konnten verhindern, dass das Feuer sich auf das Wohnhaus ausbreiten konnte. Dieses blieb unbeschädigt.

Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung vor Ort. Die Sachbearbeitung übernimmt die Kriminalpolizeistelle in Bad Schwartau. Es wird in alle Richtungen ermittelt. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Ebenso wird geprüft, ob es einen Zusammenhang mit vier Bränden der letzten Monate in Stockelsdorf gibt.

Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0451-220750.

