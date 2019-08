Polizei Aachen

POL-AC: Nach Widerstand: Vier Beamte verletzt

Aachen (ots)

Bei einem Einsatz in der Altenberger Straße sind am Sonntagabend gleich vier Polizeibeamte verletzt worden. Ein 19-jähriger Mann aus Aachen hatte sich nach vorausgegangenen innerfamiliären Streitigkeiten in ein kleines Waldstück zurückgezogen und reagierte äußerst aggressiv auf jegliche Kontaktversuche durch Rettungskräfte und Polizeibeamte. Mehrere Polizisten mussten den Mann überwältigen. Dabei leistete er u.a. durch Treten, Beißen und Spucken so heftigen Widerstand, dass gleich vier Beamte verletzt wurden. Der 19-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. (am)

